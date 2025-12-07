Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï7Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ãæ¹ñ·³¤Î·±Îý¤ËÂÐ¤·Ë¸³²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢6Æü¸á¸å4»þÈ¾º¢¤Ë¡¢²­ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï7Æü¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë·±Îý¤ò¹Ô¤¦³¤°è¤È¶õ°è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶õÊì¤Ë´ÏºÜ¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¤ÎÈô¹Ô·±