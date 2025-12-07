GS¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï12·î2Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¿¹ÎÉÊ¿Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ê3¼¡¸µÅª¹½Â¤¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÊý¼°¤ò¹Í°Æ¤·¡¢º£¸å¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ü3¼¡¸µ¹½Â¤¤À¤«¤é¾¯¤Ê¤¤ÌÌÀÑ¤ÇÀßÃÖ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤­¤ëÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó·¿¡¢²½¹çÊª·Ï¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È·¿¡¢Í­µ¡ÇöËì·¿¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È·¿¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹­¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥ê¥³¥ó·¿¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ç¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼È¯ÅÅ¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£