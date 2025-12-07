Å·ÄÅ»Ô¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÄê´ü¥É¥í¡¼¥ó·ì±ÕÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤Î±¿ÍÑ¤¬12·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTR9S¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼·¿ÊªÎ®¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡ÖËÌÅÍ¡Ü5G¡×¥Ç¥å¥¢¥ëÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Î§Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£¹â¤¤ÂÑ´³¾ÄÀ­Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï9¥­¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¾×·âµÛ¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¡¢2¡Á8ÅÙ¤Î°ìÄê²¹ÅÙ¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·ì±Õ¤ò°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ