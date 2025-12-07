ºå¿À¤Î¸µ³°Ìî¼ê¤ÎÀÖÀ±·û¹­»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂè12²ó¾®Ìî¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤¬7Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¾®Ìî»Ô¤òÈ¯Ãå¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂ¿¹¹¿·¤Î5817¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ÆüËÜµ­Ï¿¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬½é»²²Ã¡£¥×¥íÌîµå¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤ÈOB¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¤ÎÂè2Áö¼Ô¤È¤·¤Æ1¡¦2¥­¥í¤òÁö¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç