ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¶â»Ò¶îÂç¡á7Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤ÎÅìµþ¤è¤ß¤¦¤êCCÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡Ë¤¬7Æü¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤ÎÅìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¶â»Ò¤Ï¹â¹»3Ç¯¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤Ë¾Þ¶â54°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï14