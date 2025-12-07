¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤âÆü¿Ê·îÊâ¤ÎÃæ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ®¹Ô¤ê¤Î¶Ê¤Ç³ê¤é¤«¤ËÍÙ¤ë¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆüÃæ¤Ç¶ÛÄ¥Â³¤¯¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡Ä¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¤Ë80¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ´ë¶ÈÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï80¼Ò°Ê¾å¤¬»²²Ã¡£½ÐÅ¸¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿´ë¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡Ãæ¹ñ´ë¶È¤«¤é¤Ï