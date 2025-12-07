女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は８日に、第５１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）新年を迎えた松江。トキ（郄石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）に新年のあいさつを教えていた。そこに錦織（吉沢亮）がやってきて、新年の抱負を教え合うことに。ヘブンは日本滞在記を書き上げる、そのためのラストピースを