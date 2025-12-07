¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆùºÇ¿·¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆùºÇ¿·¾ðÊó¡×¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¶ÚÆù¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆù¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ëcoffee beans¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¡Ö¥é¥Æ $7.5¡áÌó1200±ßÊª²Á¡¢¹â¤Ã!!¡×¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Ð¥Ë¥é L 820kca