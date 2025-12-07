¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥ê¡¼¥ºÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î°ìÀï¤Ï3-3¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤­¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥­¥Æ¥£¥±¤¬2¥´¡¼¥ë¡£¾º³ÊÁÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢2-2¤Î¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¡£80Ê¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤¬ÅÄÃæÊË¤ËÀ¸¤Þ