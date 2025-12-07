ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁÁÏÀß100¼þÇ¯µ­Ç°½Ë²ì²ñ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ìÌîµå´Ø·¸¼Ô¡¢OB¤é1000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï6¹»¤Î³ÆÇ¯Âå¤ÎÂåÉ½¤¬ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¸½Ìò»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£·ÄÂç¤Ï¡È·Ä±þ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿»³²¼ÂçÊå»á¡Ê73¡Ë¡¢Ë¡Âç¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿48¾¡¤Î»³ÃæÀµÃÝ»á¡Ê78¡Ë¡¢ÅìÂç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë8¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¡¢ÁáÂç¤Ï23Ç¯