2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡ÊºÇÂç3ÏÈ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤¿¡ÖMGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤ÎÀßÄêµ­Ï¿¡ÊÃË»Ò2»þ´Ö3Ê¬59ÉÃ°ÊÆâ¡¢½÷»Ò2»þ´Ö16Ê¬59ÉÃ°ÊÆâ¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤¿ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ÎÁª¼ê¤¬ÆâÄê¡£¤µ¤é¤Ë27Ç¯½©¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÇÁª¹Í¤¹¤ë¡£MGC¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡£MGC¥·¥ê¡¼¥º²ÃÌÁÂç²ñ¤ÇÀßÄê½ç°Ì¤È¥¿¥¤¥à¤òËþ¤¿¤¹ÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö27