ÃË»Ò¥´¥ë¥Õº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â»Ò¶îÂç¤¬½é¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£