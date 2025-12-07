ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ó¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥¯¥é¥ó¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Ìîµå¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¡¢ÂÇ·â¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯Ç¯ÌîµåÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤â·Á¾õ¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇºà¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤Èµ»½Ñ¤Î