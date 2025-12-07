7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè72²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥­¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Î3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀ³¤Âç³Ø¤ÈÃÞÇÈÂç³Ø¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£ ½à·è¾¡¤ÇÅìµþ⼥⼦ÂÎ°é⼤³Ø¤ËÇÔ¤ì¤Æ3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌÀ³¤Âç¤È¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤ËÇÔ¤ì¤ÆÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬ÄÙ¤¨¤¿ÃÞÇÈÂç¤Î°ìÀï¡£ÌÀ³¤Âç¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÄé°¡Î¤ºÚ¤é4Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢°ìÊý¤ÎÃÞÇÈÂç¤Ï°¤