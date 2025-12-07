ÊõÀ¸±¡¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥¯¡×¤ÎÌÚ Àµ·î¤òÁ°¤Ë6Æü¡¢¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç¤Ë¤¢¤ë¼ùÎð1600Ç¯°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌÚ¤Î¤·¤áÆì¤¬¿·Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤ÎÊõÀ¸±¡¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥¯¡×¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡£ ¹â¤µÌó17m¡¢´´²ó¤ê¤âÌó17m¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥¯ÊÝÂ¸²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤éÌó10¿Í¤¬¤·¤áÆì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°ð¤ï¤é¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¹¤µÌó18m¡¢ÂÀ¤µÌó13cm¤ÎÂç¤­¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°