¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPart2¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢¹­Åç¡¢µÜ¾ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¹á¹Á¤ÈÁ´5ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤¬Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾®·ªÍ­°Ê¡Ê23¡Ë¤¬¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ä¥¢¡¼¤â¤³¤³¤Ç¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ðºî¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ç³«Ëë¡£20¼þÇ¯µ­Ç°¥·¥ó¥°¥ë¤Î