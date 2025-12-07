¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ä¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥¤¥É¡×¤Ï¡¢´Ä¶­¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¼«Å¾¼Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½6000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤Ïµ÷Î¥¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤37¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¤äÅìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òÁö