2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©ËèÇ¯¹±Îã¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï120Ì¾¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¡¢2025Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»úÂè1°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¹ó¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨2025Ç¯¤ÎÈ¯É½¤è¤ê¡¢ÁªÄêÉÑÅÙ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¤¤¡Ö½ë¡×¤òÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤·¡¢¸õÊä¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¡×Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î