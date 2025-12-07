fav me¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖStage of the Future¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¸ø±é¤ò2026Ç¯5·î18Æü¤ËË­½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Ûfav me¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØStage of the Future¡Ù¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢12·î6Æü¤ËÅìµþ Kanadevia Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØStage of the Future¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖStage of