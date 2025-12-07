ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ÆÃÈÖ¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ Âè11ÃÆ¡Ù¤Ç¡¢Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡¢14Æü¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù¡£ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢Êì¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢Ëå¤ÎIMALU¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·ëº§¼°¤ËÈÖÁÈ¤¬ÀøÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¸å