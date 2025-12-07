¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¢¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬2025Ç¯12·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý³Ï¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©¤ÎÂç¼ý³Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÇòºÚ¤òÎ¾¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈª¤ÇÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçº¬¡¢¤«¤Ö¡¢¥Í¥®¡¢ÇòºÚ¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý³Ï¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂçº¬¡¢¥Í¥®¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢