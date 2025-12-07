CIO¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤Æ12·î4¡Á11Æü1»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¤â2ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç100±ß¡¢3ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç200±ß¡¢4ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç400±ß¡¢5ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç1000±ß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£