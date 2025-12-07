Ãæ¹ñ¸ÐÆî¾Ê±Ê½£»Ô¤Ç4Æü¡¢½»Ì±¤ÎÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¼òÉÓ¤ÎÃæ¤Ë¥³¥Ö¥é¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤¬¼òÉÓ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤¢¤¼Æ»¡£½³¤ë¤ÈÃæ¤«¤é²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥Ö¥é¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼òÉÓ¤Î¸ý¤ò·ê¤È´Ö°ã¤¨¤Æ±ÛÅß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¼òÉÓ¤ÎÃæ¤Ë¥³¥Ö¥é¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÃËÀ­¤¬