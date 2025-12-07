¶¶¤ÎÆâÉô¤ÎÎô²½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢É½ÌÌ¤ÎÊÞÁõ¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¸¡ºº¤¹¤ëÁõÃÖ¤ò³«È¯Ãæ¤ÎÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¾®·¿²½¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÁõÃÖ¤ò¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¡ºº¤ËÉ¬Í×¤ÊÃæÀ­»Ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È3Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸÷ÎÌ»Ò¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÃæÀ­»Ò¥Ó¡¼¥àµ»½Ñ³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÀ­»Ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¶¶¤Ê¤É¤ÎÆâÉô¤ÎÎô²½¾õ¶·¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¤¿¤áµ»½Ñ¤ÈÁõÃÖ¤Î³«