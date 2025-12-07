¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¡ØÌµ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö21ºÐ¤ÎÆ¬¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ïº£²ó¡¢ÃçÎÉ¤··ÝÇ½¿Í¤¬¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë´ë²è¡ÖÆüµ¢¤ê¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç10Âå¤Îº¢¤«¤éÄ¶ÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¡¦ÌÚÆîÀ²²Æ¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÅ²¬¤ÎÇ®³¤¡¦°ËÅìÎ¹