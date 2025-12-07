¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¸Å²ì¥·¥å¥¦¡Ê58¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿À¼èÇ¦¤¬Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í±éÀâ¤Ç±þ±ç¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¸Å²ì¤Ï¡Ö¿À¼è¤µ¤ó¤«¤é»ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤ÉÁªµóË¡°ãÈ¿¤ä¤í¡£²¿¤«¤ÎË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£¸Å²ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢