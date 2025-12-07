[12.7 J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ½à·è¾¡](¤¤¤Á¤´)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê]ÀèÈ¯GK 31 ²¬ËÜµýÌéDF 24 ¾¾ËÜÍº¿¿DF 28 âÃÆé°°µ±DF 33 ¹õÌÚ¸¬¸ãDF 39 ²¼ÀîÍÛÂÀMF 10 °æ¾åÎçMF 20 °¤Ìî¿¿ÂóMF 47 ±üÂ¼¹¸»ÊMF 50 °ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯FW 11 ¶¶ËÜ·¼¸ãFW 58 Éðñ¥¹µ¤¨GK 32 ¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥¦¥©¥óDF 35 ¹¾Àî·Ä¾ëDF 45 ÅÄÃæÀ¿ÂÀÏºMF 8 ÎÏ°Â¾Í¸àMF 34 ²Ï¹ç½Ù¼ùMF 41 ºä°æ½ÙÌéFW 18 µÈß·É¢FW 40 °ÂÆ£Î¦ÅÐFW 42 ¾¾ËÜ¥±¥ó¥Á¥¶¥ó