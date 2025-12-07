今から8年前、生後わずか1カ月ほどだった「つくね」ちゃん（女の子）は、家族とはぐれ、ひとりぼっちになってしまいました。ほんの小さな誤解がきっかけだったといいます。命の行き先が定まらぬまま、つくねちゃんの前に現れたのが、Xユーザー・猫目さん（@nekomeyome）一家でした。【写真】成長したおちゃめなつくねちゃん悲しい別れのあとに訪れた子猫との出会い当時、飼い主さん家族は先住猫を亡くしたばかり。胸にぽっかりと穴