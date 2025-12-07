将棋を題材にしたミステリー小説『盤上の向日葵』の映画化にあたり、作家・柚月裕子さんと、羽生善治九段に将棋の魅力を語っていただいた。それぞれの道を歩む二人が語る、意外な共通点とは――（構成：山田真理撮影：大河内禎）【写真】棋士に必要なのは打たれ強さだけでなく…* * * * * * *風変わりな指し手に手も足も出ず柚月羽生さんには5年前、小説『盤上の向日葵』の文庫化のときに解説文をいただきました。お忙しいから