サッカー・アルビレックス新潟は7日、来季の監督にOBの船越優蔵氏が就任すると正式に発表しました。船越氏は兵庫県出身の48歳で、現役時代は2002年から2006年まで新潟で活躍。U-20日本代表の監督を務めていました。以下、クラブが発表した船越氏のコメント。「来季より、アルビレックス新潟の監督に就任することになりました、船越優蔵です。選手として、指導者としても歩ませてもらった大切なクラブを率いる機会をいただき