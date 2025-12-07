黒で統一、鍛えたボディプロ雀士で?役満ボディ?と称される岡田紗佳が大胆に肌を露出したショットを公開し、絶賛されている。「新しいデジタル写真集がSPA！より発売されました！」とインスタグラムに書き込み、週刊誌「SPA！」(扶桑社)発売のデジタル写真集について報告。全身ブラックの露出ファッションで鍛えたボディを見せつける刺激的なショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「マジで最高のスタイル」「ま