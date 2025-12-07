【北京・伊藤完司】高市早苗首相が国会で台湾有事は存立危機事態になり得ると答弁してから7日で1カ月がたった。中国政府や国営メディアは発言撤回を求めてなりふり構わぬ批判を継続。国内で高い支持率を誇る首相サイドが発言を撤回する兆しはなく、北京の外交関係者の間では日中対立は数年に及ぶとの見方もある。