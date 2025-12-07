パレスチナ自治区ガザでイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まった2023年10月以降、現地入りして負傷者を治療する外科医安藤恒平さん（47）＝福岡市出身＝が帰国中の11月、本紙の取材に応じた。1日最大244人が搬送された野外病院で、手足を失うなどした多くの負傷者に直面し、「毎日、目の前の患者に集中するだけだった」。砲撃にもさらされ、命の危険を感じながら治療に当たった状況を語った。