静岡県伊東市の市長選挙は、学歴詐称疑惑を巡り、伊東市議会から不信任決議を受けた前市長の失職に伴う選挙です。 【写真を見る】静岡県伊東市長選が告示これまでに9人が立候補を届け（午前11時時点）＝静岡・伊東市 選挙管理委員会によりますと、12月7日午前11時時点で、立候補を届け出たのは、前職1人、元職1人、新人7人の計9人です。 伊東市長選の候補者数としては、現時点で過去最多です。 立候補の受け付けは、伊東市役所