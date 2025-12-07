来シーズンJ2降格が決まっているアルビレックス新潟は7日、新たな監督に、20歳以下日本代表監督などを務めた船越優蔵さんが就任すると発表しました。船越さんは兵庫県出身で、現役時代は2002年から2006年までアルビに在籍し、FWとして活躍。その後はアルビのジュニアユースのコーチや、世代別の日本代表監督などを歴任しました。クラブを通し「選手として指導者として歩ませてもらった大切なクラブを率いる機会