きょうは北日本は日本海側を中心に、雨や雪の降る所があるでしょう。大雪となる心配はなさそうです。東日本と西日本は晴れて、穏やかな陽気となる見込みです。太平洋側を中心に空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。気温は全国的にきのうより高く、11月並みの所が多いでしょう。晴れる所では暖かな小春日和となりそうです。夜は冷えますので、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。＜きょう7日（日）の各地の予想最