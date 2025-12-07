能登半島地震・奥能登豪雨犠牲者の献花台前で黙とうする高市首相＝7日午前、石川県輪島市（代表撮影）高市早苗首相は7日、能登半島地震で被災した石川県を就任後初めて訪問した。大きな被害が出た同県珠洲市の土砂崩れ現場や応急仮設住宅を視察。泉谷満寿裕市長から復旧状況の説明を受けると「しっかり（被災者を）支援していく」と意欲を示した。今月2日に東日本大震災被災地の福島県入りしており、相次ぐ被災地視察により早