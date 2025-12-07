米女子ゴルフツアーの「最終予選会」２日目（６日＝日本時間７日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ＝パー７１、パー７２の２コース）で、パー７２のコースをプレーした出た渋野日向子（２７＝サントリー）は、４バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で回り、１０位から通算３アンダーの１８位に後退した。出だしの１番パー４でいきなりダブルボギーを叩く苦しい出だし。それでも直後の２番パー３でバーディーを