【新華社ウルムチ12月7日】中国新疆ウイグル自治区タルバガタイ地区ウス市内の高速道路で6日午後10時（日本時間同11時）ごろ、大型車両5台と小型車両7台が絡む追突事故が1キロ離れた場所で相次ぎ発生し、9人が死亡、7人が負傷した。負傷者は既に病院で治療を受けている。事故原因の調査や善後処理などが進められている。現場は当時、局地的に突然の濃霧が発生、加えて夜間の地表温度が0度を下回ったことから短時間で路面が凍結