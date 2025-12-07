共通テストなど、受験生にとって忙しい時期。親のほうが子どもの受験に熱くなりすぎてしまうこともあるが、今、それとは真逆のある言葉が話題となっている。それが「ネオ・ネグレクト」。【映像】週6習い事している小2のスケジュールネグレクトは子どもに食事を与えない、ケガや病気をしても病院に連れて行かないなど育児放棄をおこなう児童虐待のことだが、ネオ・ネグレクトは衣食住は満ち足りていても、親が子どもに関心を持