舌がんと聞くと、怖い病気で不治の病のイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。人によっては馴染みがなく、実際どのような治療方法があるのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 重い病気のイメージもある舌がんではありますが、早期に発見できれば生存率の高い病気です。では実際のところ、どのような症状があり治療方法はどうなっているのでしょうか。 こちらの記事では舌がんの治療方法や