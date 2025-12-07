クリーブランド・キャバリアーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年12月7日（日）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 94 - 99 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがロケット・アリーナ（Clevelan