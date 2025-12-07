デトロイト・ピストンズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2025年12月7日（日）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 124 - 112 ミルウォーキー・バックス NBAのデトロイト・ピストンズ対ミルウォーキー・バックスがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォータ&#1254