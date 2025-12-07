【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月3日にリリースされたTravis Japanの3rdアルバム『’s travelers』に収録されている、「Welcome To Our Show Tonight」のダンスプラクティスビデオが公開された。 ■彼らの原点そして真骨頂が詰まったダンスプラクティス この楽曲はTBS『CDTVライブ！ライブ！』にて初披露され、「トラジャにしかできない！まさにSHOW」「これぞ、Travis Japan！」とSNS上でも話題となった楽曲