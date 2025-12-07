元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”も見えるスタイル抜群のジャージショットを公開した。自身のインスタグラムでは「DAY1@niketokyoDAY2@adidasoriginals」と記した。そして写真では“美腹筋”も見えるスタイル抜群のジャージショットを投稿した。ネットでは「可愛いし似合ってる」「神すぎる」「めっちゃかっこいい」「パーフェクト」「眼