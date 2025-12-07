茨城・日立市の住宅で火事があり、住人とみられる高齢の男女2人が死亡しました。7日午前3時40分ごろ、日立市東大沼町の住宅街で近くに住む女性から「火事です。家の近くから煙が出ている」と119番通報がありました。現場には消防車など10台が出動して消火活動にあたり、火は約4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この火事で70代から80代とみられる男女2人が意識不明の状態で搬送されましたが、そ