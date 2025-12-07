CBCチャリティ募金の街頭募金活動が、名古屋駅前で行われました。 【写真を見る】“広げよう、子どもの食支援”テーマに募金呼び掛け 古川枝里子アナと約50人が名古屋駅前で街頭募金活動 CBCチャリティ募金 ことしで69回目となるCBCチャリティ募金は、「広げよう、子どもの食支援」がテーマです。 7日は午前10時ごろから正午頃まで、名古屋太閤ライオンズクラブやボーイスカウト、ガールスカウトのメン