根本凪SPA!デジタル写真集「眼差しで伝わる色気」（発売中）より、誌面カットが公開された。 SPA!デジタル写真集 根本凪「眼差しで伝わる色気」 SPA!デジタル写真集 根本凪「眼差しで伝わる色気」 根本凪は、茨城県生まれ。2022年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberとしても活動を開始。現在は、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のメンバーとしても活躍中。最新情報は、X