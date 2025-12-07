2026年1月5日(月)より放送されるTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のオープニングテーマにすりぃの新曲「CATCH!!!」が、 エンディングテーマにシャイトープの新曲「ミス・ユー」が決定した。『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は、堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」の公式スピンオフシリーズとなっており、原作漫画は2017年から2022年まで「少年ジャンプ＋」に連載され、古橋秀