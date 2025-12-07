モデルでタレントの藤田ニコルが6日にインスタグラムを更新。艶やかな着物姿を披露すると、ファンから「どんどん綺麗になってくね」「お、お美しい」といった反響が寄せられた。【写真】着物姿で凛々しい表情藤田が「友人の結婚式に」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、淡い桜色の着物を身に付けた藤田が、凛々しい表情で佇む様子や、モデルの古畑星夏と笑顔で並ぶ姿が収められている。彼女の着物姿に、ファンか